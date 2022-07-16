Москва, , 22:13 — REGNUM Более 44,5 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину и в Донбасс. Об этом 16 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 года) доставлено 44 560,6 тонны гуманитарной помощи», — сказал он.

По его словам, всего проведено 1316 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки пять.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что за прошедшие 24 часа в ходе спецоперации на Украине российские истребители и системы ПВО сбили четыре военных самолета вооружённых украинских формирований.