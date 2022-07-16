Грозный, , 22:11 — REGNUM 28-летний российский опорный полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев с оценкой 8.14 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча первого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Ахмат» — «Спартак» (1:1).

Матч «Зенит» — «Ахмат» Fc-zenit.ru

В матче с «красно-белыми» Артем Тимофеев отметился одним забитым мячом, одним выигранным верховым единоборством и пятью успешными отборами. Точность передач хавбека составила 74%.

За «Ахмат» Тимофеев выступает с 5 августа 2020 года после перехода из «Спартака» на правах аренды. 31 июля 2021 года грозненский клуб выкупил футболиста за 800 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 2 миллиона евро.