Грозный, , 22:07 — REGNUM Московский «Спартак» в матче первого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 не смог обыграть грозненский «Ахмат». Встреча, проходившая в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась со счетом 1:1.

Флаг ФК «Спартак» RonnyK

Первый мяч на 45+4-й минуте встречи забил 28-летний российский опорный полузащитник Артем Тимофеев после передачи Дарко Тодоровича. На 83-й минуте нигерийский латераль Виктор Мозес восстановил равновесие в счете. Единственную красную карточку на 42-й минуте получил защитник «красно-белых» Мацей Рыбус.

Статистика матча («Ахмат»/ «Спартак»)

Удары 11/8

Удары в створ 5/4

Владение 47%/53%

Угловые 2/3

Нарушения 8/11

Составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Богосавац, Семенов, Журавлев, Садулаев (Ильин, 55’), Швец, Трошечкин (Олейников, 90’), Харин (Фольмер, 67’), Тимофеев, Конате (Агаларов, 55’).

«Спартак»: Селихов, Рыбус, Джикия, Чернов, Хлусевич, Умяров (Перейра, 58’), Зобнин (Литвинов, 78’), Денисов, Промес, Зиньковский (Мозес, 78’), Николсон (Соболев, 46’).