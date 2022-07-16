Пекин, , 22:03 — REGNUM Выводы о том, что БРИКС расширяется ради борьбы за лидерство, говорят об узколобости лидеров стран Запада. Статья с таким утверждением опубликована 16 июля в китайском издании Global Times.

Флаги стран БРИКС Minsvyaz.ru

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Опасения по поводу соперничества свидетельствуют об ограниченности мышления Запада и о том, что они рассуждают в духе холодной войны, считает автор статьи. Он полагает, что страны БРИКС настроены на взаимовыгодное взаимодействие, а не на конфронтацию между блоками. Мотивы вступающих в альянс государств продиктованы их неудовлетворённостью системой глобального управления на Западе.

«Нельзя быть настолько узколобым, чтобы рассматривать БРИКС в таком ключе. Как будто некоторым на Западе кажется, что если страны объединяются, то делается это с целью оказывать сопротивление кому-либо — именно так всегда поступали Западные государства», — говорится в китайском издании.

Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют подать заявки на вступление в БРИКС. Пока в альянс входят Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.