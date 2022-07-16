Кёльн, Германия, , 22:03 — REGNUM Сегодня, 16 июля, итальянский «Милан» в рамках товарищеской встречи одержал минимальную победу над немецким «Кельном». Игра проходила в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» и завершилась со счетом 2:1.

Оливье Жиру Кирилл Венедиктов

Забитыми мячами в составе «россонери» отметился 35-летний французский таранный форвард Оливье Жиру (16’ Анте Ребич, 36’ Браим Диас). Единственный гол «Кельна» на 86-й минуте встречи забил Флориан Дайц после передачи Йонаса Хектора.

Составы команд:

«Кельн»: Швабе, Шмиц (Эхизибуэ, 46’), Педерсен (Майна, 72’), Хюберс (Килиан, 61’), Шабо (Мартел, 72’), Любичич (Шиндлер, 27’), Кайнц (Тильман, 72’), Ут (Хектор, 72’), Адамян (Лемперле, 46’), Скири (Аррей-Мби, 72’), Модест (Дайц, 78’).

«Милан»: Тэтэрушану (Миранте, 46’), Балло-Туре (Бартезаги, 81’), Калюлю (Кубис, 63’), Флоренци (Ромак, 62’), Габбиа, Диас (Адли, 46’), Ребич (Мальдини, 61’), Мессиас (Траоре, 62’), Побега (Роботти, 81’), Бакайоко (Брешианини, 75’), Жиру (Мишелис, 62’).