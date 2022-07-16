Москва, 16 июля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Мост в селе Полтавка Запорожской области планируют подорвать представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

U.S. Army Europe ВСУ

«В Полтавке… боевики украинских вооруженных формирований заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать», — сказал он.

По его словам, украинские боевики уже отработанному сценарию планируют обвинить Вооруженные силы РФ в якобы «неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские средства ПВО перехватили в Харьковской области девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».