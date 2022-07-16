Бейрут, , 22:00 — REGNUM США планируют подписать с Иорданией новый меморандум о взаимопонимании и в период с 2023 по 2029 годы увеличить ежегодную финансовую помощь стране с $1,2 млрд до $1,5 млрд. Об этом 16 июля сообщило агентство Petra.

Король Иордании Абдалла II Kingabdullah.jo

Соответствующее заявление президент США Джо Байден сделал в рамках переговоров с королем Иордании Абдаллой II, которые прошли в Джидде (Саудовская Аравия) уже после завершения саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Байден отметил, что США по-прежнему относятся к Иордании как к стратегическому партнёру и заинтересованы в поддержании стабильности в государстве.

Американский лидер также указал на важность экономических реформ, которые Абдалла II проводит с целью «обеспечения более устойчивого экономического роста и смягчения последствий региональных кризисов». Отметим, что Байден назвал Иорданию ключевым союзником США в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что лидеры стран Персидского залива приветствовали слова Байдена о том, что США ценят многолетние стратегические партнёрства на Ближнем Востоке, желая и дальше участвовать в обеспечении их безопасности. Заявление было опубликовано по итогу саммита ССАГПЗ.

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