Турин, Италия, 16 июля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» отказался от возможности подписать 28-летнего атакующего полузащитника сборной Аргентины Пауло Дибалу, который на данный момент находится в статусе свободного агента. Об этом 16 июля сообщило издание The Guardian.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

Ранее сообщалось, что в подписании аргентинца заинтересованы «Ньюкасл», «Милан», «Интер», мадридское «Атлетико» и «Рома». Футболит требует от клубов контракт, по которому будет получать не менее шести миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Пауло Дибала, выступая за туринский «Ювентус», принял участие в 29-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.