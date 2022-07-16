Белово, Кемеровская область, 16 июля 2022, 21:50 — REGNUM В Кемеровской области изменили меру пресечения президенту холдинга «СДС», в который входит шахта «Листвяжная», Михаилу Федяеву. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на свои источники информации.
Напомним, что Федяев был задержан после аварии на беловской шахте «Листвяжная». Во время обрушения погиб 51 человек
«Вместо содержания в изоляторе он будет находиться под подпиской о невыезде», — сообщил редакции VSE42. Ru информированный источник.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд оставил без изменения срок ареста владельца шахты «Листвяжная».