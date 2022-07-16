Белово, Кемеровская область, , 21:50 — REGNUM В Кемеровской области изменили меру пресечения президенту холдинга «СДС», в который входит шахта «Листвяжная», Михаилу Федяеву. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на свои источники информации.

Штаб у шахты «Листвяжная» Аko.ru

Напомним, что Федяев был задержан после аварии на беловской шахте «Листвяжная». Во время обрушения погиб 51 человек

«Вместо содержания в изоляторе он будет находиться под подпиской о невыезде», — сообщил редакции VSE42. Ru информированный источник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд оставил без изменения срок ареста владельца шахты «Листвяжная».