п. Тимофеевка, , 21:47 — REGNUM Грязевые массы сошли на жилые дома в посёлке Тимофеевка в Ольгинском районе Приморского края. Сель спустился с сопки Ключевая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Сель Bankwatch

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После схода грязевых потоков пропал двухлетний ребёнок, его ищут сотрудники МЧС. Из домов эвакуированы пять человек, двое из них — дети. Один человек пострадал и госпитализирован с травмами.

«В настоящее время грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет. К месту происшествия направлена тяжелая техника», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Лазаревском районе Сочи сошли три грязевых потока. Никто не пострадал.