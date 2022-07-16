Кемерово, 16 июля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 17 июля, ночью ожидаются кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Пасмурная погода

«Днём по всей территории кратковременные дожди, грозы, возможен град, — уточняется в прогнозе. — Температура воздуха ночью +9…+14 °C, местами до +4 °C; днём — +20…+25 °C».

При этом в Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Топкинском районах прогнозируется высокая пожароопасность (четвёртого класса горимости).