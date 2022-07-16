Доха, , 21:39 — REGNUM Заявления Джо Байдена о том, что Вашингтон ценит многолетние стратегические партнерства на Ближнем Востоке приветствовали лидеры страны Персидского залива. Об этом 16 июля сообщают РИА Новости.

Ближний Восток (сс) ErikaWittlieb

В опубликованном заявлении главы государств региона положительно оценили высказывание американского лидера о том, что США и далее намерены участвовать в обеспечении безопасности и строительстве обороны ближневосточных партнёров, и что руководство страны осознаёт центральную роль региона «в связях между Индо-Тихоокеанским регионом с Европой, Африкой и Америкой».

Лидеры стран Персидского залива также заявили о готовности «способствовать достижению устойчивого развития» при региональной интеграции и реализации совместных проектов, решать проблемы климата, в том числе путём внедрения экологических инноваций и использования возобновляемых источников энергии.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джо Байден завершил своё первое ближневосточное турне на посту главы США. Ожидается, что 17 июля 2022 года самолёт президента США прибудет на военную базу около Вашингтона.

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