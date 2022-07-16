Новосибирск, 16 июля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области 17 и 18 июля в Карасукском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятого класса), местами ожидается высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погода в России

«С конца второй — в третьей декадах июля на реке Обь — в селе Дубровино минимальные уровни воды ожидаются ниже проектной отметки навигационного уровня», — также говорится в прогнозе.

Отметим, что завтра, 17 июля, на территории Новосибирской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ночью и утром местами туманы. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °C, местами до +17 °C; днём — +21…+26 °C. Будет дуть северо-западный ветер — ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.