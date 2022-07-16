Джидда, Саудовская Аравия, , 21:35 — REGNUM В результате политического регулирования возможно перемирие, результатом которого станет прекращение обстрелов в Йемене. Об этом заявил 16 июля Госсекретарь США Энтони Блинкен, говориться в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента страны Неда Прайса.

Йемен Rod Waddington

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Речь идёт об обстрелах со стороны мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Прекращение огня в Йемене Блинкен обсудил с главой Президентского руководящего совета (ПРС) страны Рашадом Мухаммедом аль-Алими. Встреча состоялась в городе Джидда (Саудовская Аравия).

«Обсудили важность продления установленного при содействии ООН режима прекращения огня для облегчения страданий йеменцев, а также обеспечения значимых шагов по упрощению доступа в [город] Таиз», — говорится в сообщении.

Энтони Блинкен подчеркнул, что перемирие «позволит обеспечить на всей территории страны прекращение огня на постоянной основе и начать инклюзивное, всеобъемлющее политическое урегулирование под эгидой ООН». Итогом этого, по словам Госсекретаря США, может стать «мир и процветание в долгосрочной перспективе».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля делегация йеменских повстанцев-хуситов на переговорах с правительством страны обвинила местные власти и коалицию Саудовской Аравии в нарушении условий перемирия. Не были выполнены условия соглашения о прекращении огня.