Москва, 16 июля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. 24-летний колумбийский атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил, что не намерен покидать московский клуб, несмотря на разрешение УЕФА приостановить действие контракта.

ФК ЦСКА

«Я очень счастлив и рад быть в ЦСКА. Я точно остаюсь. Грустно, что Эджуке уехал. Это хороший игрок», — цитирует Карраскаля издание «Спорт-Экспресс».

ЦСКА выкупил Хорхе Карраскаля у аргентинского «Ривер Плейта» после завершения прошедшего сезона за 6 миллионов евро. Соглашение колумбийца с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В матче первого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Уралом» Хохре Карраскаль отметился одним забитым мячом. Также футболист был признан лучшим игроком встречи по версии портала WhoScored.