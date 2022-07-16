Париж, 16 июля, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, парижский клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере 20-летнего французского форварда Уго Экитике из «Реймса». Сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

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В прошедшем сезоне Уго Экитике принял участие в 24-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также футболист получил одну желтую и одну красную карточки.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает воспитанника «Реймса» в 28 миллионов евро. На Уго также претендовал «Ньюкасл», выступающий в Английской Премьер-лиге.