Новосибирск, , 21:30 — REGNUM У вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова прошёл обыск в рамках дела о клевете. Об этом рассказал сам Скатов.

Мэрия города Новосибирска Novo-sibirsk.ru

«Достаточно жёсткое было задержание, хотя я открывал дверь, — отметил Скатов. — Взломали дверь, положили какие-то люди. Поэтому достаточно сложно понимать. У меня травмы».

Вице-мэр связал произошедшее с жалобой депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия») и заявил, что расценивает это заявление как политическое давление.

В мэрии Новосибирска подчеркнули, что Скатов не является подозреваемым по делу о клевете, возбужденному по обращению депутата, а проходит свидетелем по этому делу.