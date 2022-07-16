Донецк, , 21:22 — REGNUM Населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:05 — населенный пункт Калиново — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Новобахмутовке пять мин калибра 120 мм.