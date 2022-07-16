Москва, , 21:21 — REGNUM Сегодня, 16 июля, московское «Торпедо» объявило о подписании однолетнего контракта с 33-летним российским фланговым защитником Игорем Смольниковым. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Игорь Смольников Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ранее Игорь Смольников выступал за «Торпедо» в период с 1 января 2006 по 1 января 2008 годов. В начале 2008 года защитник перешел в московский «Локомотив» на правах свободного агента. Больше всего матчей российский футболист провел в составе санкт-петербургского «Зенита».

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги 2021/22 Игорь Смольников, выступая за тульский «Арсенал», принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.