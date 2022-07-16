Грозный, , 21:18 — REGNUM 22-летний российский центральный полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер проведет текущий сезон в грозненском «Ахмате» на правах аренды. Аренда рассчитана на один год до конца июня 2023 года.

За «Ростов» Кирилл Фольмер выступает с 25 февраля 2021 года после перехода из «Уфы» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 400 тысяч евро. Текущее соглашение Фольмера с «желто-синими» рассчитано до 31 декабря 2025 года.

В прошедшем сезоне Кирилл Фольмер принял участие в пятнадцати турах чемпионата России по футболу, в которых отметился одной результативной передачей. Суммарно на поле футболист провел 484 минуты.