Рига, , 21:16 — REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил надзорные органы провести проверку в отношении детской академии радио и телевидения Academy KidsTV. Об этом 16 июля сообщают РИА Новости.

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Ринкевичс заявил, что обратился с просьбой к «ответственным учреждениям» оценить действия руководства Academy KidsTV. Он также сказал, что академия проигнорировала рекомендации МИД Латвии по поводу «безопасности поездок» и участия в «информационной войне».

«Деятельность таких организаций недопустима и должна быть прекращена», — подчеркнул Ринкевичс.

Напомним, юные журналисты из Academy KidsTV взяли интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко во время открытия фестиваля «Славянский базар», который прошёл в Витебске. Ранее руководство организации напомнило, что в фестивале участвуют 23 страны и отметило, что не видит причин, по которым воспитанники Academy KidsTV не могли бы посетить мероприятие.