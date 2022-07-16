Москва, 16 июля 2022, 21:14 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала сложной ситуацию с беженцами из Луганской Народной республики. Об этом она написала в своём телеграм-канале по итогам переговоров с омбудсменом Луганской Народной Республики Дарьей Морозовой.
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Особое внимание она обратила на то, что Донбасс продолжают обстреливать украинские боевики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Татьяна Москалькова заявила о том, что хочет разобраться со статусом прибывших с Украины. Она была возмущена тем, что из полутора миллионов прибывших в Россию беженцев только порядка 55 тыс. числятся получившими временное убежище.