Москва, 16 июля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала сложной ситуацию с беженцами из Луганской Народной республики. Об этом она написала в своём телеграм-канале по итогам переговоров с омбудсменом Луганской Народной Республики Дарьей Морозовой.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

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«Переговорила по телефону с уполномоченным по правам человека в ДНР Дарьей Морозовой. Ситуация сложная… Обсудили широкую правозащитную повестку, уделив особое внимание беженцам и оказанию гуманитарной помощи. Обязательно скоро поможем», — пообещала Татьяна Москалькова.

Особое внимание она обратила на то, что Донбасс продолжают обстреливать украинские боевики.

«Только за прошедшие сутки погибло семь и ранено 23 мирных жителя на территории республики», — подчеркнула омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Татьяна Москалькова заявила о том, что хочет разобраться со статусом прибывших с Украины. Она была возмущена тем, что из полутора миллионов прибывших в Россию беженцев только порядка 55 тыс. числятся получившими временное убежище.