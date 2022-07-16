Москва, , 21:12 — REGNUM Как сообщает издание «Чемпионат», 24-летний российский центральный полузащитник Иван Обляков в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с московским ЦСКА.

ФК ЦСКА

Текущее соглашение Облякова с «красно-синими» рассчитано до конца июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает россиянина в 5 миллионов евро. За ЦСКА Иван Обляков выступает с 31 августа 2018 года после перехода из «Уфы» за 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Иван Обляков принял участие в 29-ти матчах регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Также футболист получил четыре желтые карточки.