Новосибирск, 16 июля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области на берегу Бердского залива строится федеральный современный комплекс медицинской помощи детям. Он возводится по поручению президента России Владимир Путин.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

«Новосибирск — признанный медицинский и логистический центр. Мои коллеги достаточно оперативно нашли территорию для строительства такого нужного для нашего региона и всей Сибири объекта, — отметил губернатор региона Андрей Травников. — Сегодня здесь вовсю кипит работа, и подрядчик подтверждает, что летом 2024 года центр уже заработает».

Уточняется, что в будущем детский медицинский реабилитационный центр мирового уровня будет принимать пациентов со всей азиатской части России.