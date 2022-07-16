Донецк, 16 июля, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:15 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 15 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке и Гольмовскому 14 снарядов калибра 155 мм.