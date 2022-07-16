Барселона, Испания, 16 июля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. 28-летний фланговый нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай планирует в летнее трансферное окно покинуть каталонскую «Барселону». Об этом 16 июля сообщило издание As.

«Барселона»

По информации источника, нидерландский футболист остался недоволен отношением к нему со стороны руководства «сине-гранатовых». Депай принял решение покинуть клуб после серии сделок «Барселоны», включая продление контракта с Усманом Дембеле и переход Роберта Левандовского.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с Депаем, если поступит предложение в размере 25 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мемфис Депай принял участие в 28-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.