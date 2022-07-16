Киев, 16 июля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Украина допускает использование американской реактивной системы залпового огня HIMARS и М270 для атаки на российские объекты в республике Крым. Об этом заявил 16 июля представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщили СМИ Украины.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

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Под обстрел могут попасть боеприпасы, скопления военной техники и материалы. Причиной намерения атаковать полуостров Вадим Скибицкий назвал то, что Россия использует Крым как пункт для перемещения вооружения и техники из центральной части страны на Украину. Кроме того, по его словам, украинская территория обстреливается из акватории Чёрного моря.

«Прежде всего, это системы «Калибр», фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а затем проводят пуски, несмотря на время суток», — отметил представитель главного управления разведки минобороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля украинские боевики нанесли удар из американских РСЗО HIMARS по городу Новая Каховка в Херсонской области. За медицинской помощью после обстрела обратились 90 человек, двое погибли.