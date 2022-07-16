Мюнхен, Германия, 16 июля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, мюнхенская «Бавария» на своем официальном сайте объявил об уходе 33-летнего таранного центрфорварда сборной Польши Роберта Левандовского в каталонскую «Барселону».

(сс) Sven Mandel Роберт Левандовский

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Бавария» согласовали трансфер Левандовского. «Сине-гранатовые» заплатят за переход польского футболиста 45+5 миллионов евро. Соглашение нападающего с «Барселоной» будет рассчитано на три года до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 34-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.