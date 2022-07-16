Лейпциг, Германия, , 20:49 — REGNUM Сегодня, 16 июля, «Ред Булл Лейпциг» в контрольном матче одержал уверенную победу над английским «Саутгемптоном». Основное время встречи, проходившей в Вольфсберге на стадионе «Лавантталь», завершилось со счетом 3:1.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Анхелиньо (54’), Эмиль Форсберг (67’) и Илайш Мориба (90’). Единственный гол «святых» на 65-й минуте встречи забил Адам Армстронг.

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Хальштенберг, Анхелиньо, Ба, Лаймер, Шобослаи, Форсберг, Кампль, Серлот.

«Саутгемптон»: Базуну, Уокер-Питерс, Салису, Беднарек, Белла-Котчар, Арибо, Лавиа, Диалло, Эльюнусси, Дженепо, Телла.