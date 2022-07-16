Анкара, 16 июля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Турция не намерена становится лагерем для беженцев и не планирует брать на себя обязательства по просьбам третьих стран. Об этом 16 июля сообщают РИА Новости.

Scott Chacon Беженцы

Соответствующее заявление представитель МИД Турции Тайжу Билгич опубликовал после высказывания министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. «Не может быть и речи о том, чтобы наша страна, принявшая самое большое число беженцев в мире за 8 лет, взяла на себя большее бремя по просьбе третьих стран», — заявил Билгич.

Он обратил внимание, что подход, о котором идёт речь, несовместим с международными правовыми нормами, касающимися вопроса предоставления убежища. Билгич подчеркнул, что Турция не будет «лагерем для беженцев какой-либо страны», и не собирается брать на себя «международные обязательства третьих стран».

Для справки: ранее британская газета The Times сообщила, что Лиз Трасс, выступая на частной встрече с депутатами, заявила, что если она займёт должность премьер-министра Великобритании, то попытается договорится с другими государствами о перенаправлении потока беженцев. Политик добавила, что в качестве одной из таких стран может выступить Турция.