16 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Василий Иванов, , 21:08 — REGNUM Под Рязанью прошла акция в память об участниках Войска Польского, организованная содружеством KURSK, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здравствуй, солдат, вчерашний скиталец Василий Иванов © ИА REGNUM

День 15 июля считается датой основания дивизии им. Т. Костюшко. В этот день в 1943 г. бойцы дивизии принесли военную присягу. Местом формирования Войска Польского стала Рязанская область. Здесь располагалось и здание штаба дивизии.

Место, на котором располагалось здание штаба до пожара Василий Иванов © ИА REGNUM

Результатом проведенной работы стало создание боевой силы, вставшей плечом к плечу с русскими, белорусами и украинцами против фашистских захватчиков. Поляки с честью исполняли свой долг. Одна из участниц Войска Польского, Анела Кживонь, была награждена орденом Героя Советского Союза, став таким образом первой женщиной-иностранкой, удостоенной этой награды.

Анела Кживонь, первая иностранка, награжденная орденом Героя Советского Союза Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка архивных материалов, рассказывающих об истории Войска Польского Василий Иванов © ИА REGNUM

Командир 1-й пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко Сигизмунд Генрих Берлинг Василий Иванов © ИА REGNUM Портрет Войцеха Ярузельского Василий Иванов © ИА REGNUM

Солдатская присяга Василий Иванов © ИА REGNUM

Проект нового здания штаба Василий Иванов © ИА REGNUM

Сегодня общественная организация «Содружество KURSK» во главе со своим руководителем Ежи Тыцом заботится о сохранении памяти о российско-польском боевом братстве. Также важным аспектом деятельности Содружества является создание польско-российского военно-культурного центра на месте размещения 1-й дивизии Войска Польского имени Тадеуша Костюшко в Рязанской области. До недавнего времени здесь находилось деревянное здание штаба дивизии, однако месяц назад оно сгорело. Причина пожара до конца так и не установлена.

На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Содружество KURSK» в декабре 2021 подписало с представителями Минобороны Российской Федерации договор о передаче АНО «СОДРУЖЕСТВО КУРСК ВОСТОК» в безвозмездное пользование здания штаба 1-й польской пехотной дивизии им. Т. Костюшко, расположенного в с. Сельцы Рыбновского района Рязанской области, для реставрации и последующего создания в нём музея советско-польского братства по оружию.

Участники акции Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны Василий Иванов © ИА REGNUM Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости Василий Иванов © ИА REGNUM Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны Василий Иванов © ИА REGNUM

С 14 мая 1943 г. в здании размещался штаб Войска Польского под командованием полковника Зигмунда Берлинга. Польская дивизия, сформированная в Сельцах, сражалась на стороне Красной армии до конца войны и внесла весомый вклад в освобождение Польши, а затем в окончательное уничтожение гитлеровской армии в Берлине. Польская дивизия им. Т. Костюшко была образована благодаря постановлению № 3294, подписанному председателем Государственного комитета обороны И. В. Сталиным 6 мая 1943 года.

Бюст Тадеуша Костюшко Василий Иванов © ИА REGNUM

На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK» Василий Иванов © ИА REGNUM

Военное удостоверение польской дивизии Василий Иванов © ИА REGNUM

На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK» Василий Иванов © ИА REGNUM

Созданное таким образом воинское формирование стало ядром возрожденного Войска Польского, имевшего к концу войны уже две армии, впоследствии ставшего второй по численности армией в Варшавском договоре.

Ежи Тыц, руководитель «Содружества KURSK» Василий Иванов © ИА REGNUM

«В нынешнюю эпоху массовой фальсификации истории вышеописанные факты также подвергаются нападкам, а герои Красной армии и Войска Польского выставляются оккупантами, целью которых было не освобождение Европы, а ее порабощение и введение коммунистического строя. Реконструкция здания штаба является одним из элементов большого проекта, который направлен на восстановление уважения к польским и советским героям времен Второй мировой войны. Восстановленный штаб должен быть включен в программу изучения истории, а его местоположение стать точкой маршрута исторического туризма по следам Войска Польского на востоке. Мы убеждены, что созданный нами проект одинаково важен как для поляков, так и для россиян», — заявил Ежи Тыц.

Ежи Тыц, руководитель «Содружества KURSK» Василий Иванов © ИА REGNUM

Михаил Пыресин, командир 1-го танкового полка дивизии имени Тадеуша Костюшко Василий Иванов © ИА REGNUM

Николай Кириллов, потомок участника Войска Польского Василий Иванов © ИА REGNUM Николай Макариков, заместитель председателя Рязанской областной думы Василий Иванов © ИА REGNUM

Иван Ушаков, заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Василий Иванов © ИА REGNUM

Ева Левчук Василий Иванов © ИА REGNUM

Андрей Старых, директор Центра поддержки и развития патриотического воспитания «Гвардия» Василий Иванов © ИА REGNUM

Ирина Диовальд, директор музея советско-польской дружбы по орудию школы №44 г. Рязани Василий Иванов © ИА REGNUM Максим Сидоров, представитель Ассамблеи народов Евразии Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости мероприятия Василий Иванов © ИА REGNUM

Мероприятие прошло при участии представителей Рязанской городской думы, офицеров МВД и ВС России, а также Ассамблеи народов Евразии. Также присутствовали представители патриотических и поисковых организаций.

Полевая кухня Василий Иванов © ИА REGNUM

Полевая кухня Василий Иванов © ИА REGNUM

На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK» Василий Иванов © ИА REGNUM

На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK» Василий Иванов © ИА REGNUM