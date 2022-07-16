Василий Иванов, 16 июля 2022, 21:08 — REGNUM Под Рязанью прошла акция в память об участниках Войска Польского, организованная содружеством KURSK, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здравствуй, солдат, вчерашний скиталец
Здравствуй, солдат, вчерашний скиталец
Василий Иванов © ИА REGNUM

День 15 июля считается датой основания дивизии им. Т. Костюшко. В этот день в 1943 г. бойцы дивизии принесли военную присягу. Местом формирования Войска Польского стала Рязанская область. Здесь располагалось и здание штаба дивизии.

Место, на котором располагалось здание штаба до пожара
Место, на котором располагалось здание штаба до пожара
Василий Иванов © ИА REGNUM

Результатом проведенной работы стало создание боевой силы, вставшей плечом к плечу с русскими, белорусами и украинцами против фашистских захватчиков. Поляки с честью исполняли свой долг. Одна из участниц Войска Польского, Анела Кживонь, была награждена орденом Героя Советского Союза, став таким образом первой женщиной-иностранкой, удостоенной этой награды.

Анела Кживонь, первая иностранка, награжденная орденом Героя Советского Союза
Анела Кживонь, первая иностранка, награжденная орденом Героя Советского Союза
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка архивных материалов, рассказывающих об истории Войска Польского
Выставка архивных материалов, рассказывающих об истории Войска Польского
Василий Иванов © ИА REGNUM
Командир 1-й пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко Сигизмунд Генрих Берлинг
Портрет Войцеха Ярузельского
Командир 1-й пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко Сигизмунд Генрих Берлинг
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет Войцеха Ярузельского
Василий Иванов © ИА REGNUM
Солдатская присяга
Солдатская присяга
Василий Иванов © ИА REGNUM
Проект нового здания штаба
Проект нового здания штаба
Василий Иванов © ИА REGNUM

Сегодня общественная организация «Содружество KURSK» во главе со своим руководителем Ежи Тыцом заботится о сохранении памяти о российско-польском боевом братстве. Также важным аспектом деятельности Содружества является создание польско-российского военно-культурного центра на месте размещения 1-й дивизии Войска Польского имени Тадеуша Костюшко в Рязанской области. До недавнего времени здесь находилось деревянное здание штаба дивизии, однако месяц назад оно сгорело. Причина пожара до конца так и не установлена.

На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»
На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»
Василий Иванов © ИА REGNUM

«Содружество KURSK» в декабре 2021 подписало с представителями Минобороны Российской Федерации договор о передаче АНО «СОДРУЖЕСТВО КУРСК ВОСТОК» в безвозмездное пользование здания штаба 1-й польской пехотной дивизии им. Т. Костюшко, расположенного в с. Сельцы Рыбновского района Рязанской области, для реставрации и последующего создания в нём музея советско-польского братства по оружию.

Участники акции
Участники акции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Гости
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Выставка оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны
Василий Иванов © ИА REGNUM

С 14 мая 1943 г. в здании размещался штаб Войска Польского под командованием полковника Зигмунда Берлинга. Польская дивизия, сформированная в Сельцах, сражалась на стороне Красной армии до конца войны и внесла весомый вклад в освобождение Польши, а затем в окончательное уничтожение гитлеровской армии в Берлине. Польская дивизия им. Т. Костюшко была образована благодаря постановлению № 3294, подписанному председателем Государственного комитета обороны И. В. Сталиным 6 мая 1943 года.

Бюст Тадеуша Костюшко
Бюст Тадеуша Костюшко
Василий Иванов © ИА REGNUM
На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»
На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Военное удостоверение польской дивизии
Военное удостоверение польской дивизии
Василий Иванов © ИА REGNUM
На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»
На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»
Василий Иванов © ИА REGNUM

Созданное таким образом воинское формирование стало ядром возрожденного Войска Польского, имевшего к концу войны уже две армии, впоследствии ставшего второй по численности армией в Варшавском договоре.

Ежи Тыц, руководитель «Содружества KURSK»
Ежи Тыц, руководитель «Содружества KURSK»
Василий Иванов © ИА REGNUM

«В нынешнюю эпоху массовой фальсификации истории вышеописанные факты также подвергаются нападкам, а герои Красной армии и Войска Польского выставляются оккупантами, целью которых было не освобождение Европы, а ее порабощение и введение коммунистического строя. Реконструкция здания штаба является одним из элементов большого проекта, который направлен на восстановление уважения к польским и советским героям времен Второй мировой войны. Восстановленный штаб должен быть включен в программу изучения истории, а его местоположение стать точкой маршрута исторического туризма по следам Войска Польского на востоке. Мы убеждены, что созданный нами проект одинаково важен как для поляков, так и для россиян», — заявил Ежи Тыц.

Ежи Тыц, руководитель «Содружества KURSK»
Ежи Тыц, руководитель «Содружества KURSK»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Михаил Пыресин, командир 1-го танкового полка дивизии имени Тадеуша Костюшко
Михаил Пыресин, командир 1-го танкового полка дивизии имени Тадеуша Костюшко
Василий Иванов © ИА REGNUM
Николай Кириллов, потомок участника Войска Польского
Николай Макариков, заместитель председателя Рязанской областной думы
Николай Кириллов, потомок участника Войска Польского
Василий Иванов © ИА REGNUM
Николай Макариков, заместитель председателя Рязанской областной думы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Иван Ушаков, заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области
Иван Ушаков, заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области
Василий Иванов © ИА REGNUM
Елена Волкова, представитель Рязанской городской думы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Николай Стрелков, председатель Рязанской региональной общественной организации по увековечиванию памяти погибших
Василий Иванов © ИА REGNUM
Виктор Магомедханов, зам. председателя движения «Мы из Ельца»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Игорь Филатов, представитель Музея истории Воздушно-десантных войск
Василий Иванов © ИА REGNUM
Андрей Дибин, Международный фонд искусств имени С. Д. Эрьзи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ева Левчук
Ева Левчук
Василий Иванов © ИА REGNUM
Андрей Старых, директор Центра поддержки и развития патриотического воспитания «Гвардия»
Андрей Старых, директор Центра поддержки и развития патриотического воспитания «Гвардия»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ирина Диовальд, директор музея советско-польской дружбы по орудию школы №44 г. Рязани
Максим Сидоров, представитель Ассамблеи народов Евразии
Ирина Диовальд, директор музея советско-польской дружбы по орудию школы №44 г. Рязани
Василий Иванов © ИА REGNUM
Максим Сидоров, представитель Ассамблеи народов Евразии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости мероприятия
Гости мероприятия
Василий Иванов © ИА REGNUM

Мероприятие прошло при участии представителей Рязанской городской думы, офицеров МВД и ВС России, а также Ассамблеи народов Евразии. Также присутствовали представители патриотических и поисковых организаций.

Полевая кухня
Полевая кухня
Василий Иванов © ИА REGNUM
Полевая кухня
Полевая кухня
Василий Иванов © ИА REGNUM
На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»
На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»
На памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»
Участники памятной акции, организованной «Содружеством KURSK»
Василий Иванов © ИА REGNUM