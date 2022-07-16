Грозный, , 20:41 — REGNUM Журналист Владимир Соловьёв находится с визитом в Чеченской республике. Об этом написал 16 июля в своём телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров, он рад вниманию журналиста к Чечне.

Телеведущий Владимир Соловьев Dialog.ua

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«В последнее время резко возросла популярность Чеченской Республики. В Грозном у нас состоялась встреча с нашим многоуважаемым гостем, в ходе которой коснулись в том числе и темы специальной военной операции на Украине», — написал глава региона.

В столице Чечни Владимир Соловьёв посетил Российский университет спецназа. Также журналист побывал в городе Шали в мечети «Гордость мусульман» имени Пророка Мухаммада.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля Кадыров опубликовал видео из казарм ВСУ с тюремными нарами и антисанитарией. Он сделал вывод, что украинские власти не обеспечивают нормальными бытовыми условиями своих военнослужащих.