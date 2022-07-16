Новосибирск, , 20:34 — REGNUM В Новосибирской области 18 июля будет загружена третья партия гуманитарной помощи для аграриев Беловодского района Луганской Народной Республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве сибирского региона.

Аграрии Admoblkaluga.ru

«Гуманитарную помощь для своих луганских коллег собрали поставщики сельскохозяйственной техники и сельхозпредприятия Новосибирской области», — уточнили в новосибирской администрации.

В партии груза — запасные части и комплектующие для техники российского и белорусского производства.