Новосибирцы собрали третью партию гуманитарной помощи для аграриев ЛНР
Новосибирск, 16 июля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области 18 июля будет загружена третья партия гуманитарной помощи для аграриев Беловодского района Луганской Народной Республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве сибирского региона.
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«Гуманитарную помощь для своих луганских коллег собрали поставщики сельскохозяйственной техники и сельхозпредприятия Новосибирской области», — уточнили в новосибирской администрации.
В партии груза — запасные части и комплектующие для техники российского и белорусского производства.