Стаханов, ЛНР, 16 июля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате обстрела города Стаханов Луганской Народной Республики украинскими военными 16 июля. Повреждены 29 домов, разрушены — четыре, сообщил телеграм-канал представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Dan-news.info Последствия обстрела

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«В результате обстрела ранены два мирных жителя, разрушено четыре и повреждено 29 жилых домов. Уничтожено очень много гражданской инфраструктуры», — отметил офицер Алексей Гетманский.

Также сильно повреждены продовольственная база и склад стройматериалов. Обстреливался жилой район Стаханова из американской реактивной системы залпового огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля представители вооружённых сил Украины (ВСУ) выпустили более 180 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики. Под обстрел попали 17 населённых пунктов.