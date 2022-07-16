Орск, Оренбургская область, 16 июля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области полицейский получил травмы при помещении мужчины в машину скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Пациент ударил стража порядка в лицо. В итоге последний получил вывих третьих зубов на нижней челюсти. Тем не менее силовики помогли медикам доставить гражданина в лечебное учреждение.

По факту применения насилия в отношении полицейского завели уголовное дело. Подозреваемому грозит десять лет колонии.