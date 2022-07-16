Москва, , 20:20 — REGNUM Врач-кардиолог Владимир Хорошев раскрыл основную причину смерти жителей России. Об этом специалист 16 рассказал журналистам.

Депрессия

По словам эксперта, проблемы с сердцем и другие тяжёлые заболевания у граждан появляются из-за депрессий. Он отметил, что подобные слова странно слышать от кардиолога, пояснив, что если человек постоянно находится в стрессе, то у него чаще возникают тревожные состояния, приводящие к снижению выработки таких гормонов, как дофамин и окситоцин.

«Из-за этого происходят спазм капилляров, ухудшение доставки кислорода к тканям и всем органам, усиливается развитие ишемической болезни сердца», — сказал Хорошев в интервью изданию Ura.ru, добавив, что последствиями депрессий также могут стать инфаркты, болезни артерий, снабжающих кровью головной мозг, деменция, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет и другие заболевания.

Напомним, в январе 2022 года Владимир Хорошев назвал одну из причин образования тромбов. Тогда он отметил, что такой причиной является чрезмерное утепление в холодную погоду.

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