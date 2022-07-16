Донецк, 16 июля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:50 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Доломитному еще 17 снарядов калибра 155 мм.