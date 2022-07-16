Новосибирск, , 20:19 — REGNUM Новосибирские власти совместно с советом ветеранов намерены организовать индивидуальную работу с ветеранами Великой Отечественной войны из Беловодского района Луганской Народной Республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве сибирского региона.

Луганская Народная Республика Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По официальным данным, на территории Беловодского района ЛНР уже несколько месяцев работают представители органов исполнительной власти Новосибирской области и волонтёры. Они решают первоочередные задачи в различных сферах жизнедеятельности района.

«Сейчас мы переходим к более детальному планированию организации шефских связей, конечно количество направлений безгранично, одно из них — реализация нового проекта по взаимодействию с ветеранами Великой Отечественной войны — жителями Беловодского района ЛНР. Это первый проект, который будет иметь направленность на оказание непосредственно адресной помощи», — рассказал министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев.

Суть проекта в том, чтобы закрепить шефство каждого муниципального района и городского округа Новосибирской области и территориальной ветеранской организации за конкретным ветераном Великой Отечественной войны Беловодского района для оказания помощи на постоянной основе.

По официальным данным, сейчас на территории Беловодского района проживают 75 ветеранов и приравненных к ним участников Великой Отечественной войны.