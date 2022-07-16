Новосибирск, 16 июля 2022, 20:19 — REGNUM Новосибирские власти совместно с советом ветеранов намерены организовать индивидуальную работу с ветеранами Великой Отечественной войны из Беловодского района Луганской Народной Республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве сибирского региона.

Луганская Народная Республика
Луганская Народная Республика
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По официальным данным, на территории Беловодского района ЛНР уже несколько месяцев работают представители органов исполнительной власти Новосибирской области и волонтёры. Они решают первоочередные задачи в различных сферах жизнедеятельности района.

«Сейчас мы переходим к более детальному планированию организации шефских связей, конечно количество направлений безгранично, одно из них — реализация нового проекта по взаимодействию с ветеранами Великой Отечественной войны — жителями Беловодского района ЛНР. Это первый проект, который будет иметь направленность на оказание непосредственно адресной помощи», — рассказал министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев.

Суть проекта в том, чтобы закрепить шефство каждого муниципального района и городского округа Новосибирской области и территориальной ветеранской организации за конкретным ветераном Великой Отечественной войны Беловодского района для оказания помощи на постоянной основе.

По официальным данным, сейчас на территории Беловодского района проживают 75 ветеранов и приравненных к ним участников Великой Отечественной войны.