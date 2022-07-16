Грозный, , 20:15 — REGNUM Сегодня, 16 июля, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче первого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия Дарья Драй © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Андрей Семенов, Юрий Журавлев, Лечу Садулаев, Антон Швец, Александр Трошечкин, Евгений Харин, Артем Тимофеев, Мохамед Конате.

«Спартак»: Александр Селихов, Мацей Рыбус, Георгий Джикия, Никита Чернов, Даниил Хлусевич, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Данил Денисов, Квинси Промес, Антон Зиньковский, Шамар Николсон.

Бригада арбитров: Владислав Безбородов | Алексей Лунев | Максим Гаврилин | Евгений Турбин.