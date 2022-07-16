Донецк, 16 июля, 2022, 20:14 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один военнослужащий. Об этом 16 июля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погиб один и трое защитников ДНР получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке и Гольмовскому 14 снарядов калибра 155 мм.