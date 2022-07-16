Екатеринбург, 16 июля 2022, 20:13 — REGNUM В Екатеринбурге местная жительница стала жертвой мошенников при попытке купить товар IKEA. Об этом пишут СМИ.
По данным Е1.ru, по ссылке «менеджера» она зашла на сайт, который оказался фейковым, и оплатила выбранный ею заказ. А затем от неё потребовали ввести данные своей карты, в том числе и текущий баланс. Тут гражданка заподозрила подвох и не стала указывать эти сведения.
Аферисты представляются бывшими сотрудниками шведской компании, которая ранее ушла с российского рынка. Как сообщало ИА REGNUM, все её магазины в России не работают с марта.