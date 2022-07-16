Екатеринбург, , 20:13 — REGNUM В Екатеринбурге местная жительница стала жертвой мошенников при попытке купить товар IKEA. Об этом пишут СМИ.

IKEA Håkan Dahlström

По данным Е1.ru, по ссылке «менеджера» она зашла на сайт, который оказался фейковым, и оплатила выбранный ею заказ. А затем от неё потребовали ввести данные своей карты, в том числе и текущий баланс. Тут гражданка заподозрила подвох и не стала указывать эти сведения.

Аферисты представляются бывшими сотрудниками шведской компании, которая ранее ушла с российского рынка. Как сообщало ИА REGNUM, все её магазины в России не работают с марта.