Оренбург, , 20:11 — REGNUM Сегодня, 16 июля, самарские «Крылья Советов» в матче первого тура чемпионата России по футболу сезона 2022/23 одержали уверенную победу над «Оренбургом». Встреча, проходившая в Оренбурге на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 4:2.

Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе самарского клуба отметились Роман Ежов (49’ Максим Глушенков), Максим Глушенков (54’ Роман Ежов, 73’ Александр Коваленко) и Денис Якуба (84’). Хоязевам голы принесли Дмитрий Цыпченко (31’ автогол) и Тимур Аюпов (83’).

Составы команд:

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Хотулев, Малых, Печенин (Мансилья, 75’), Полуяхтов (Аюпов, 60’), Оганесян (Эктов, 60’), Башич, Ковалев (Титков, 84’), Капленко (Сычевой, 74’), Воробьев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Бейл (Витюгов, 77’), Гапонов (Евгеньев, 87’), Цыпченко (Якуба, 67’), Пиняев (Хубулов, 76’), Ежов, Коваленко, Иванисеня, Глушенков (Шитов, 87’).