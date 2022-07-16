Новосибирск, 16 июля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области о необходимости ревакцинироваться от коронавируса будет сообщать робот. Об этом ИА REGNUM рассказали в правительстве региона.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

«С сегодняшнего дня жителям Новосибирской области о наступлении срока ревакцинации от COVID-19 будет сообщать робот Николай, осуществляя ежедневные телефонные звонки», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что новую функцию внедрили региональные министерство цифрового развития и связи и министерство здравоохранения. Уже завершены настройки опции, тестирование сервиса прошло успешно, голосовой помощник приступил к обзвону.

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