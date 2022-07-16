Донецк, 16 июля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили более 180 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 июля сообщает Народная милиция ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 180 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы 17 населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ. По последним данным, в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Доломитное.