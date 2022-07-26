26 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 10:19 — REGNUM Мировые производители модифицированного крахмала освободили рынок для российских производителей, но таких на сегодняшний день оказалось немного. Тем не менее острого дефицита продукции в России нет. Корреспондент ИА REGNUM посетил один из крупнейших заводов по производству модифицированного крахмала в России и оценил масштабы производства на примере одного предприятия.

Филиал компании ООО ND-TECHNIC уже более десяти лет производит крахмал в город Светлограде Ставропольского края.

Склад Светлоградского крахмалопаточного завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад Светлоградского крахмалопаточного завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад Светлоградского крахмалопаточного завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад Светлоградского крахмалопаточного завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад Светлоградского крахмалопаточного завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад Светлоградского крахмалопаточного завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Склад Светлоградского крахмалопаточного завода Александр Погожев © ИА REGNUM

«Крахмал получаем из переработанного зерна, замачиваем, загружаем в чаны, после определенных процессов дробим и получаем крахмальное молочко, которое идет на сушку. Потом наш продукт подвергается химическому или физическому воздействию для модификации. Потом упаковываем и отправляем потребителю», — рассказывает Марина Гатченко, начальник производства на крахмалопаточном заводе в г. Светлограде.

Марина Гатченко, начальник производства на крахмалопаточном заводе в г. Светлограде Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие является крупнейшим в России производителем модифицированного крахмала. Производство на 90% нацелено на импортозамещение. Работает завод с 2002 года, на тот момент перерабатывалось 50 тонн кукурузы в сутки. На сегодняшний день мощности завода позволяют перерабатывать до 150 тонн и производить 90 тонн готовой продукции в сутки.

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

«До сегодняшнего дня была жесткая конкуренция, которую составляли мировые производители модифицированного крахмала. Сейчас конкуренции в данном сегменте рынка практически нет, есть огромный спрос и дефицит, который мы пытаемся всеми силами замещать», — говорит Артем Третьяков, директор Светлоградского крахмального завода.

Артем Третьяков, директор Светлоградского крахмального завода (филиал ООО ND-TECHNIC) Александр Погожев © ИА REGNUM

Крахмал имеет широкое применение в пищевой, сталелитейной и буровой промышленности. Например, в буровой промышленности крахмал используется для стабилизации растворов при бурении скважин. К нему у предприятий есть свои требования, такие как устойчивость к кислой и щелочной среде, термостабильность, устойчивость к механическому воздействию. Изначально крахмал не обладает такими качествами, при модификации усиливается необходимое свойство для того, чтобы он мог максимально раскрыться при необходимых условиях.

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Сырье для производства крахмала Александр Погожев © ИА REGNUM

Сырье для производства крахмала Александр Погожев © ИА REGNUM

«Из-за климатических условий в Ставропольском крае выращивается не так много сырья, поэтому сырье также идет из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края. В этом году завозили зерно из Тульской области, из Воронежской области. 90% оборудования у нас импортное. Учитывая, что семена гибридов кукурузы, которые нужны для производства крахмала, на 100% импортные, есть сложности с логистическими цепочками, уменьшение экспорта, сложность с банковскими переводами накладывают свой отпечаток и на себестоимость продукции, и на сроки ее производства», — говорит Артем Третьяков.

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

До пандемии, в 2018 году предприятие осуществляло экспорт в 11 стран мира, в Европу, в страны СНГ, Сирию, Ливан, на сегодняшний день объем экспорта значительно снижен. В России спрос превышает предложение. Предприятие на сегодняшний день не может охватить весь рынок модифицированных крахмалов. Завод оказался не готов, но на предприятии стараются нарастить объемы производства, чтобы удовлетворить внутренние потребности в продукте.

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Модифицированный крахмал Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство комбикорма Александр Погожев © ИА REGNUM

Светлоградский крахмалопаточный завод Александр Погожев © ИА REGNUM