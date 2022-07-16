Москва, 16 июля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уже к началу сентября могут взять под контроль Одессу. Такое мнение высказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Вальдман-LINE».

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

Он отметил, что перспективы спецоперации за пределами Донбасса обсуждались на недавней встрече президента РФ Владимира Путина с представителями российского командования.

По его словам, «где, куда, в каком направлении» пойдут дальше российские войска можно только предполагать, однако уже происходит активизация «на черноморском побережье».

«Я надеюсь, … что учебный год в Одессе уже начнется не по украинской, а по российской программе, — сказал он. — И Россия вернется туда, где она была заложена и к тем кто ее заложил».