Новосибирск, 16 июля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области в медорганизациях и на складе Новосибоблфарма в наличии находится 316 591 комплект вакцин от коронавируса для взрослых и 862 комплекта «Спутника М» для подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

«Одним компонентом вакцинировано 1 686 401 человек, в том числе 4208 детей», — уточнили в региональной администрации.

Полный курс вакцинации прошли 1 599 593 жителя региона, из ни 3500 — дети.