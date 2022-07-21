21 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 16:45 — REGNUM У ставропольских овцеводов сезон массовой стрижки в самом разгаре. Всего в 2022 году на Ставрополье будет острижено более 1,2 млн голов овец. Предполагается, что будет получено около 4 тыс. тонн тонкорунной и полутонкорунной шерсти — наиболее ценной в текстильном производстве. При этом овцеводы открыты к новому опыту и разработали пилотный проект по производству пряжи и ткани премиум-класса из шерсти тонкорунных пород овец. Корреспонденты ИА REGNUM приняли участие в кампании по стрижке овец уникальной породы.

Пилотный проект предполагает реализацию племенных животных и развитие производства доступной и качественной шерстяной пряжи в России.

«Наш центр подготовки шерсти произвел аналог итальянской шерсти, которая по параметрам превосходит её. Раньше итальянцы закупали российскую шерсть, отправляли её в Индию или Южную Америку, где производили пряжу. Затем на финишную отделку материал вновь поступал в Италию. На российский рынок пряжа поступала с пометкой «Сделано в Италии», — рассказывает сотрудник центра подготовки шерсти Сергей Пузанов.

СПК племзавод «Вторая пятилетка» в селе Большая Джалга Ипатовского округа Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

В селе Большая Джалга Ипатовского округа ранее было четыре хозяйства, и в 1957 году они слились в один колхоз под названием «Вторая пятилетка». В 2022 году предприятие отметит 65-летний юбилей. Коллектив племзавода «Вторая пятилетка» регулярно занимает высокие места на выставках и поощряется со стороны руководства Ставропольского края. Поэтому именно с этим предприятием и начал своё сотрудничество центр подготовки шерсти.

Председатель СПК «Вторая пятилетка», Игорь Геннадьевич Сердюков Александр Погожев © ИА REGNUM

Председатель СПК «Вторая пятилетка», Игорь Геннадьевич Сердюков на фоне портрета профессора ВНИОК Михаила Ивановича Санникова Александр Погожев © ИА REGNUM

СПК племзавод «Вторая пятилетка» в селе Большая Джалга Ипатовского округа Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Ветеран в хозяйстве СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Образцы ткани из шерсти Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники племзавода «Вторая пятилетка» разводят две породы овец. С 2013 года сельская местность стала родиной джалгинского мериноса. Выведение этой породы началось в 1944 году. Основным учредителем проекта был профессор Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства Михаил Санников. Джалгинский меринос отличается хорошей шёрстной продуктивностью высокого качества. К слову, в Белоруссии из шерсти джалгинских овец уже произвели первую партию пряжи на современном оборудовании.

Племенные бараны Александр Погожев © ИА REGNUM

Тонкорунная шерсть джалгинского мериноса Александр Погожев © ИА REGNUM

Племенные бараны Александр Погожев © ИА REGNUM

Номер барана Александр Погожев © ИА REGNUM

Джалгинский меринос Александр Погожев © ИА REGNUM

Вторая порода — российский мясной меринос — выведена на базе шести хозяйств Ставропольского края и Калмыкии. Из овечьей шерсти на предприятии производят пряжу. Шерсть толщиной 17,6 микрон недавно представили на выставке, где сырью была дана высокая экспертная оценка.

Однако овцеводство, говорит председатель СПК племзавод «Вторая пятилетка» Игорь Сердюков, — самая многострадальная отрасль.

«Слово «чабан» сегодня почему-то является оскорбительным. К сожалению, так оно звучит, и ничего мы с этим сделать не можем. Кадровый дефицит — главная проблема. В овцеводстве больше всего ручного труда, но мало желающих после института возвращаться на село», — говорит он.

Племенные бараны породы джалгинский меринос Александр Погожев © ИА REGNUM

Пункт овцестрижки Александр Погожев © ИА REGNUM

Чабан Василий Сериков не только работает на племзаводе более 30 лет, но и дома держит хозяйство. Чабановать пошел с 23 лет. О том, как тяжело было вырастить племя джалгинской породы, знает не понаслышке.

«С детства, школьником, я бегал по сакманам. Потом уехал в Ставрополь. Но мне не понравилась городская жизнь. Перебрался домой, устроился в гараж. Позже зоотехник попросил поработать чабаном, я и пошёл. Тогда легче было, молодёжь шла работать. Сейчас никого на эту работу не найдёшь. Трудности с людьми. Молодёжь разъехалась по городам, и возвращаться не собирается. Хотя в хозяйстве сейчас заработать можно достойно. Заработок не хуже, чем в городе», — отметил Василий Сериков.

Герой труда. Чабан Василий Дмитриевич Сериков Александр Погожев © ИА REGNUM

За эти годы он провёл не одну окотную кампанию и вырастил не одну тысячу племенных баранов. Его труд отмечен звездой «Героя труда» от Ставропольского края.

«Сегодня мы пригнали ремонтных баранов на стрижку, они стригутся впервые. Баранчики отобранные, шерсть у них прекрасная. Для ремонта и племпродажи эти баранчики уже готовы. Всего в данный момент стрижём 460 голов. Это примерно на полтора дня работы. Стригалям, конечно, тяжело. Баран взрослый весит 130−140 кг. Его удержать надо, да и рога, вокруг остричь надо. Овечек стричь легче», — говорит Василий Сериков.

Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Джалгинский меринос Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Взвешивание Александр Погожев © ИА REGNUM

Взвешивание Александр Погожев © ИА REGNUM Взвешивание Александр Погожев © ИА REGNUM

Взвешивание Александр Погожев © ИА REGNUM

Сушка шерсти Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM

Знак на робе Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрижка овец в СПК племзавод «Вторая пятилетка» Александр Погожев © ИА REGNUM

В Ипатовском районе некогда содержалось 600 тысяч овец. Сегодня овцеводством занимается всего два хозяйства в округе, и «Вторая пятилетка» — самое крупное. С ягнятами в хозяйстве сегодня насчитывается 17 тысяч голов.

Упаковка шерсти Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка шерсти Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка шерсти Александр Погожев © ИА REGNUM

Минута отдыха Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка шерсти Александр Погожев © ИА REGNUM

Упаковка шерсти Александр Погожев © ИА REGNUM Упаковка шерсти Александр Погожев © ИА REGNUM

Сушка шерсти Александр Погожев © ИА REGNUM

Сушка шерсти Александр Погожев © ИА REGNUM

Автобус для работников Александр Погожев © ИА REGNUM

«Овца — это животное, которое, как и собака, одомашнена человеком. Овца — это одежда, пища и культура. Пока мы живы, будем этим заниматься, хотя дело очень сложное, тяжёлое. Но сегодня происходит переоценка ценностей. Надеемся, что это коснётся и нас», — говорит председатель хозяйства Игорь Сердюков.

Обед на стригальном пункте Александр Погожев © ИА REGNUM

Повара готовят для работников хозяйства Александр Погожев © ИА REGNUM

Повара готовят для работников хозяйства Александр Погожев © ИА REGNUM

Обед на стригальном пункте Александр Погожев © ИА REGNUM

Стоит отметить, что по итогам стригальной кампании 2021 года Ставропольский край стал первым в России по производству тонкорунной и полутонкорунной шерсти, собрав 4,3 тыс. тонн руна. Останавливаться на достигнутом овцеводы не намерены. Они планируют довести производство шерсти до 5 тыс. тонн в 2022 году. Причём для Ставропольского края шерсть овец — стратегический экспортный товар. Ежегодно около 90% этой продукции направляется в Китай, Индию, Уругвай, Беларусь и ряд других стран.

Природа в Ипатовском округе Александр Погожев © ИА REGNUM